Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Yeni ‘Prince’: Onur

Yeni ‘’: Onur

LEVENT SÖKMEN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Yeni ‘Prince’: Onur
İngiltere'de R&B ve soul müzikte sesini duyuran ses sanatçısı ve besteci Onur'un (21) ilk single'ı "Beamin," Spotify, iTunes ve Amazon gibi online müzik platformlarında piyasaya çıktı. Tiz ve yüksek sesisyle dikkat çeken Onur'a bir süre önce ölen 7 Grammy ödülü bulunan ABD'li ses sanatçısı 'ten boşalan tahtın vârisi olarak bakılıyor. Genç yaşlarında Trinity Laban Junior'da klasik müzik eğitimi alan Onur, üniversite eğitimi için Westminster Üniversitesi'nde müzik kariyerine R&B ve soul müzikle devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni ‘Prince’: Onur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN