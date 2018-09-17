Yeni ‘Prince’: Onur

İngiltere'de R&B ve soul müzikte sesini duyuran ses sanatçısı ve besteci Onur'un (21) ilk single'ı "Beamin," Spotify, iTunes ve Amazon gibi online müzik platformlarında piyasaya çıktı. Tiz ve yüksek sesisyle dikkat çeken Onur'a bir süre önce ölen 7 Grammy ödülü bulunan ABD'li ses sanatçısı Prince
'ten boşalan tahtın vârisi olarak bakılıyor. Genç yaşlarında Trinity Laban Junior'da klasik müzik eğitimi alan Onur, üniversite eğitimi için Westminster Üniversitesi'nde müzik kariyerine R&B ve soul müzikle devam edecek.