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Muhafızları’ beğenildi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
‘İstanbul Muhafızları’ beğenildi
atv'nin çocuk kanalı Minika Go ekranlarında yayımlanan ve 7'den 77'ye izleyicilerin büyük beğenisini kazanan " Muhafızları" adlı çizgi dizi, iştiraki Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile sinemaya uyarlandı.
Geçtiğimiz hafta gösterime giren ": Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film vizyondaki ilk haftasında en çok izlenen ikinci film oldu. Hollywood yapımı "Venom" adlı filmin ardından ikinci sırada yer alan filmi açılış haftasında yaklaşık 55 bin kişi izledi.
Çekimleri Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarında yapılan filmde, gerçekle animasyon karakterler iç içe geçiyor. Aksiyon ve macera türündeki filmde Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, , Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi sevilen oyuncular rol alıyor.
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‘İstanbul Muhafızları’ beğenildi
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