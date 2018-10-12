‘İstanbul Muhafızları’ beğenildi

atv'nin
çocuk kanalı Minika Go ekranlarında yayımlanan ve 7'den 77'ye izleyicilerin büyük beğenisini kazanan "İstanbul
Muhafızları" adlı çizgi dizi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile sinemaya uyarlandı.
Geçtiğimiz hafta gösterime giren "İstanbul Muhafızları
: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film vizyondaki ilk haftasında en çok izlenen ikinci film oldu. Hollywood yapımı "Venom" adlı filmin ardından ikinci sırada yer alan filmi açılış haftasında yaklaşık 55 bin kişi izledi.
Çekimleri Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarında yapılan filmde, gerçekle animasyon karakterler iç içe geçiyor. Aksiyon ve macera türündeki filmde Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat
, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi sevilen oyuncular rol alıyor.