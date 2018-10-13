‘Kristal Elma’lar sahiplerini buldu

Pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan Kristal Elma
Festivali, İstanbul Bomontiada'da önceki gün başladı. Sunuculuğunu Ezgi Mola
'nın yaptığı gecede bölge kategorisinde büyük ödülü "Kaf" aldı. Medyada Mindshare, Basında Y&R Istanbul büyük ödülün sahibi oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması" ödülleri, ilk gün gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, konuşmasında "Reklamcılık artan rekabette markaları birbirinden farklılaştırıyor, daralan ekonomide tüketim üretim dengesini sağlıyor, dijitalleşen dünyanın baskılarına karşı marka varlığını koruyor. Kristal Elma, Türkiye'deki yaratıcılığın çıtasını oluşturur" dedi. 115 KATEGORİ
Festival kapsamında düzenlenen yarışmada "30 Yılda Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamveren Özel Ödülleri", Bölge, Tasarım, Uygulamada Mükemmellik, Medya, Açık Hava, Radyo, Basın gibi 115 kategoride dağıtılan 126 Kristal Elma'dan 85'i dün sahiplerini buldu. Gecede "Bölge" kategorisinde büyük ödülü "Kaf" alırken, "Medya"da Mindshare, "Basın"da Y&R Istanbul büyük ödülün sahibi oldu. "30 Yılda Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamveren Özel Ödülleri"nin kazananları Arçelik, Garanti, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Vodafone oldu. "Turkuvaz Dergi Özel Ödülü"ne Medina Turgul DDB, "Arvak Özel Ödülü"ne ise Mindshare layık görüldü. "Prof. Dr. Nazan Erkmen İllüstrasyon Özel Ödülü"nü kazanan ise Y&R Istanbul oldu. Gecede Turkuvaz Medya Grubu
'ndan, Sabah ve Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Müdürü Ceyda Uzman, atv Reklam Genel Müdürü Didem Ural, atv Tanıtım Marka Müdürü Dilaver Kıvrak ve "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yapımcısı Mehmet Çam kazananlara ödüllerini dağıtanlar arasındaydı.