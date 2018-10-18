İki büyük sanatçıyı bir araya getiren sergi

F Sanat Galerisi'nde görülebilecek sergi yeni sezona iki usta sanatçıyı bir araya getirerek 'merhaba' diyor. Devrim Erbil'in resimleriyle Necmi Murat'ın heykellerinin yer aldığı sergiyi 27 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz.

Serginin çıkış noktası ise heykeltıraş Necmi Murat'ın usta isim Devrim Erbil'e ithafen yaptığı bir heykel.

Uzun yıllar New York'a yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Necmi Murat, çalışmalarında bronz ve paslanmaz çelik malzemeleri kullanılırken çizgisel silüetleri bir harmonide sunuyor. Dervim Erbil'i bir maestro gibi yansıttığı heykeli ise sanki usta ressamın resimlerin vücut bulmuş hali…

''Bir dostluğun, bir sevginin sergisi bu sergi'' diyen Devrim Erbil'in ise muhteşem turkuaz mavi tonlarını, ustalık çizgisini yansıttığı şiirsel yağlı boya tabolarını 27 Ekim 2018'e kadar görebilirsiniz.