Ünlü piyanistle meditatif yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Müziği ve söylemiyle ilk gençlik yıllarından beri kâinatın sırlarını çözmeye çalışan piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 2018'in son günlerinde yepyeni bir projeye imza atıyor. Uğurlu, bu kez meditatif bir gösteri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde 14 Aralık'taki "Kâinat Sensin" isimli yeni projede Uğurlu astrolog ve kişisel gelişim uzmanı Zeynep Değirmencioğlu ile aynı sahneyi paylaşacak. Uğurlu, NASA'nın uzay görüntüleri eşliğinde başlayacak konserde dinleyiciyi sonsuz boşlukta bir yolculuğa çıkaracak. Uğurlu'nun piyanosundan çıkan müziklerin mistik ortamana Değirmencioğlu anlatımlarıyla eşlik edecek.