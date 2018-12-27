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ve kimlerdir? 1. Dünya Savaşı nedenleri

Dünya Savaşı sırasında savaşa katılan devletler ve olarak ikiye ayrılmıştı. Sanayileşmesi ve sömürgecilik anlayışı üst düzey olan İngiltere İtilaf Devletlerinin lideri, süper güç olma hedefindeki Almanya ise İttifak Devletlerinin lideri konumundaydı. 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir? İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri kimler? Bu soruların yanıtları haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:29
İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri kimlerdir? 1. Dünya Savaşı nedenleri

Gerek üniversite hazırlık öğrencileri gerekse lise öğrencileri İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasındaki farkı merak ediyor. Aynı şekilde genel kültürlerini yükseltmek isteyen bireyler de tarih konularında araştırmalarını sürdürüyor. Özel olarak hazırlağımız bu içeriğimizi dikkatle inceleyin.

İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasındaki kilit ülke İtalya'dır. İtalya; 1. Dünya Savaşı başlamadan önce İttifak Devletleri tarafındayken savaştan sonra İngiltere'nin ısrarıyla İtilaf Devletleri cephesinde savaşmıştır.

İTİLAF DEVLETLERİ

İtilaf Devletleri; İngiltere, Rusya ve Fransa'dan oluşmaktadır. Savaş başladıktan sonra İtalya da bu cepheye katılmıştır.

İttifak Devletleri ise; Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşmaktaydı fakat savaş başladıktan sonra İtalya; İtilaf Devletlerine katıldı.

Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD İtilaf Devletlerine katılırken Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletlerine katıldı.

1. DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ

  • Süper güç olmak isteyen İngiltere ve Almanya arasındaki rekabet...

  • Fransızların Alsas-Loren bölgesini Almanlardan almak istemesi

  • Fransız İhtilali'nden sonra dünyayı kasıp kavuran milliyetçilik akımı

  • Sömürge ve ham madde arayışı

  • Rusya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki çıkar çatışmaları

  • Rusların sıcak denizlere inme isteği

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İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri kimlerdir? 1. Dünya Savaşı nedenleri
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