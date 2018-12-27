İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri kimlerdir? 1. Dünya Savaşı nedenleri

Gerek üniversite hazırlık öğrencileri gerekse lise öğrencileri İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasındaki farkı merak ediyor. Aynı şekilde genel kültürlerini yükseltmek isteyen bireyler de tarih konularında araştırmalarını sürdürüyor. Özel olarak hazırlağımız bu içeriğimizi dikkatle inceleyin.

İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasındaki kilit ülke İtalya'dır. İtalya; 1. Dünya Savaşı başlamadan önce İttifak Devletleri tarafındayken savaştan sonra İngiltere'nin ısrarıyla İtilaf Devletleri cephesinde savaşmıştır.

İTİLAF DEVLETLERİ

İtilaf Devletleri; İngiltere, Rusya ve Fransa'dan oluşmaktadır. Savaş başladıktan sonra İtalya da bu cepheye katılmıştır.

İttifak Devletleri ise; Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşmaktaydı fakat savaş başladıktan sonra İtalya; İtilaf Devletlerine katıldı.

Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD İtilaf Devletlerine katılırken Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletlerine katıldı.

1. DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ

Süper güç olmak isteyen İngiltere ve Almanya arasındaki rekabet...

Fransızların Alsas-Loren bölgesini Almanlardan almak istemesi

Fransız İhtilali'nden sonra dünyayı kasıp kavuran milliyetçilik akımı

Sömürge ve ham madde arayışı

Rusya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki çıkar çatışmaları

Rusların sıcak denizlere inme isteği