Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Karlofça Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir?

nedenleri ve sonuçları nelerdir?

1699 önemi nedenleri ve sonuçları nelerdir? Karlofça Antlaşması; Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma olarak tarihe geçmiştir. Gerek üniversite sınavları gerekse gibi sınavlarda söz konusu ön plana çıkmasının nedeni budur. Karlofça Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:31
Karlofça Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Karlofça Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'daki egemenliği de sona ermiştir.

Karlofça Antlaşması İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğunda Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan, Venedik arasında imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması'nın maddeleri ve önemi

Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak oluşturuldu.

16 yıl süren savaşlar sonucunda 4 padişah değişti, Osmanlı ordusu yıprandı.

Osmanlı Devleti; barış talebinde bulunmak zorunda kaldı.

Karlofça Antlaşması sonuçları

Osmanlı Devleti çok büyük toprak kayıpları yaşamıştır.

Avrupa ittifakı saldırıya geçmiştir.

Ruslar ile Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğindeki İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması; Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşımında bulunulduğu ilk antlaşmadır.

Haçlılarla savaş için 2. Mustafa, kendi ordusunun başında bulunup sefere çıkan son Osmanlı padişahı olarak tarihe girmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karlofça Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN