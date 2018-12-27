Karlofça Antlaşması nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Karlofça Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'daki egemenliği de sona ermiştir.

Karlofça Antlaşması İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğunda Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan, Venedik arasında imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması'nın maddeleri ve önemi

Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifak oluşturuldu.

16 yıl süren savaşlar sonucunda 4 padişah değişti, Osmanlı ordusu yıprandı.

Osmanlı Devleti; barış talebinde bulunmak zorunda kaldı.

Karlofça Antlaşması sonuçları

Osmanlı Devleti çok büyük toprak kayıpları yaşamıştır.

Avrupa ittifakı saldırıya geçmiştir.

Ruslar ile Karlofça Antlaşması'nın devamı niteliğindeki İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

Karlofça Antlaşması; Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşımında bulunulduğu ilk antlaşmadır.

Haçlılarla savaş için 2. Mustafa, kendi ordusunun başında bulunup sefere çıkan son Osmanlı padişahı olarak tarihe girmiştir.