Küçük Kaynarca Antlaşması nedeni ve sonuçları nelerdir?

Küçük Kaynarca Antlaşması önemi ve sonuçları itibariyle Osmanlı Devleti açısından oldukça önemlidir ayrıca üniversite ve KPSS'de de Küçük Kaynarca Antlaşması hakkında sorular da çıkmaktadır.

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI MADDELERİ

Ruslar, Karadeniz'de donanma bulundurma hakkı elde edecek, Rus gemileri boğazdan daha etkin geçebilecek.

Eflak, Boğdan ve Akdeniz'deki tüm adalar Osmanlı Devleti'ne bırakılacak.

Osmanlı Devleti; Ruslara savaş tazminatı ödeyecek.

İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyonları aynı derecede Rusya'da kullanabilecektir.

KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Küçük Kaynarca Antlaşması; Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzalamış olduğu en ağır antlaşmaların başında gelir.

Osmanlı Devleti; tarihte ilk kez savaş tazminatı ödemiştir.

Karadeniz artık Türk gölü olmaktan çıkmıştır.

Ruslar ilk kez kapitülasyonlardan faydalanmıştır.