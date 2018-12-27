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'nin nedir?

her zaman geleceği düşünen bir devlet olduğu için imparatorluk yolunda bu bazı politikalar sürdürmüştür. Bu politakalardan en bilineni de iskan politikasıdır. 1. Murad önderliğinde ilk kez Balkanlara seferler yapılması devletin ilerleyişini de etkiledi. da bu nedenler ortaya çıktı. İskan politikası nedir? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:59
Osmanlı Devleti'nin iskan politikası nedir?

Osmanlı Devleti; gerek kuruluş amacı gerekse devlet geleneği gereği İslam ve Türklüğe büyük önem vermektedir. İskan politikası da bu geleneğin bir ürünüdür. Osmanlı Devleti; Balkanlarda fethedilen ülkelere Müslüman ve Türk nüfusu göndererek oradaki tebanın Müslümanlaştırılmasını ve Türkleştirilmesini sağlamıştır.

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya, Üsküp, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova gibi yerlere iskan politikası gereği Anadolu'nun Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerden Müslüman Türkler gönderen Osmanlı Devleti; bu bölgelerin Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını sağlamıştır.

Balkanların 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı elden çıkması sonucunda bu bölgelerde yaşayan Türk ve Müslümanlar da Osmanlı Devleti sınırlarına geri gelmiştir. Ayrıca 1. ve 2. Dünya Savaşları nedeniyle Balkanlar'da yaşanan karışıklıklar sonucunda bazı Türk ve Müslümanlar oralarda kalmıştır.

Lozan'dan sonra yapılan nüfus mübadeleriyle Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türk ve Müslümanlar tekrar İstanbul ve Anadolu'ya gelirken Türkiye'de yaşayan Yunan ve Bulgar vatandaşlar da aynı şartlarda memleketlerine geri dönmüşlerdir.

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Osmanlı Devleti'nin iskan politikası nedir?
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