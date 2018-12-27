Osmanlı Devleti'nin iskan politikası nedir?

Osmanlı Devleti; gerek kuruluş amacı gerekse devlet geleneği gereği İslam ve Türklüğe büyük önem vermektedir. İskan politikası da bu geleneğin bir ürünüdür. Osmanlı Devleti; Balkanlarda fethedilen ülkelere Müslüman ve Türk nüfusu göndererek oradaki tebanın Müslümanlaştırılmasını ve Türkleştirilmesini sağlamıştır.

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Romanya, Üsküp, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova gibi yerlere iskan politikası gereği Anadolu'nun Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerden Müslüman Türkler gönderen Osmanlı Devleti; bu bölgelerin Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını sağlamıştır.

Balkanların 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı elden çıkması sonucunda bu bölgelerde yaşayan Türk ve Müslümanlar da Osmanlı Devleti sınırlarına geri gelmiştir. Ayrıca 1. ve 2. Dünya Savaşları nedeniyle Balkanlar'da yaşanan karışıklıklar sonucunda bazı Türk ve Müslümanlar oralarda kalmıştır.

Lozan'dan sonra yapılan nüfus mübadeleriyle Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türk ve Müslümanlar tekrar İstanbul ve Anadolu'ya gelirken Türkiye'de yaşayan Yunan ve Bulgar vatandaşlar da aynı şartlarda memleketlerine geri dönmüşlerdir.