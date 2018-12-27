Pearl Harbor saldırısı nedir? Sonuçları nelerdir?

Pearl Harbor saldırısı hakkında gerek üniversite sınavlarında gerek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda sorular gelmektedir ayrıca genel kültür oranını arttırmak için de Pearl Harbor saldırısının nedenleri ve sonuçlarını bilmek gerekmektedir. İşte Pearl Harbor saldırısı hakkındaki tüm bilgiler...

Pearl Harbor saldırısı, Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde ABD'nin Büyük Okyanus Hawaii sahilindeki askeri gemilerin bulunduğu üsse hava saldırısı yapılması olayıdır. Japonların bu saldırıdaki amacı değişen dünya dengelerinde kendilerine bir yer bulmak ve süpergüç olma hedefi olarak gösterilmektedir.

Japonya'nın bu saldırıyla amacı dünyanın önemli toprakları ve yeraltı kaynaklarını ele geçirmekti. Çin ile mücadeleden başarıyla çıkan Japonya; ABD'yi de devre dışı bırakmak istemiştir.

Pearl Harbor saldırısının sonuçları

Pearl Harbor saldırısı sonuçları; 12 Amerikan savaş gemisi ciddi zarara uğradı bazıları battı. 1.178 asker yaralandı ve 2.403 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Pearl Harbos saldırısı sonucunda Amerika Birleşik Devletleri; Japonya'ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur.

ABD bu saldırının sonucunda intikamını insanlık tarihine geçecek şekilde almıştır. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki'ye atom bombası atılmıştır. Bu atom bombaları yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş; Japonya bölgesini yaşanmaz bir hale getirmiştir.