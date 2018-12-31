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Türk tarihine yön veren savaşlar ve tarihleri

Türk tarihine yön veren savaşlar ve tarihleri günümüzde hala karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilik hayatına devam eden kişiler bu konularla ilgili mutlaka bilgi edinmesi gerekir. Tarihte yaşanan pek çok gelişme bu savaşlar ile dönüm noktası haline gelmiştir. Tarihe yön veren savaşları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:34
Türk tarihine yön veren savaşlar ve tarihleri

Dandanakan Savaşı (23 Mayıs 1040)

Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)

Miryokefalon Savaşı (17 Eylül 1176)

Yassı Çemen Savaşı (1230'lu yıllarda)

Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243)

Ermenibeli Savaşı (1284)

Karacahisar Savaşı

Domaniç Savaşı (1287)

Koyunhisar Savaşı (18 Temmuz ve 27 Temmuz)

Dimbos Savaşı (1303)

Bursa'nın Fethi (1326)

Maltepe (Palekanon) Savaşı (10 Haz 1329 – 11 Haz 1329)

İznik'in Fethi (1331)

İzmit'in Fethi (1337)

Karesi'nin Fethi (1334-1335)

Edirne'nin Fethi (1361-1371)

Sırpsındığı Savaşı (1364)

1. Kosova Savaşı (15 Haziran 1389)

Ankara Savaşı (20 Temmuz 1402)

Osmanlı - Venedik Deniz Savaşı

Şeyh Bedrettin İsyanı

Şehzade Mustafa İsyanı

Selanik'in Fethi (1423 – 1430)

Varna Savaşı (10 Kasım 1444)

2. Kosova Savaşı (17 Eki 1448 – 20 Eki 1448)

Çaldıran Savaşı (23 Ağustos 1514)

Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)

Preveze Savaşı (28 Eylül 1538)

93 Harbi (24 Nis 1877 – 3 Mar 1878)

Trablusgarp Savaşı (29 Eyl 1911 – 18 Eki 1912)

Kurtuluş Savaşı (19 May 1919 – 29 Eki 1923)

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Türk tarihine yön veren savaşlar ve tarihleri
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