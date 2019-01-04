56 yıl sonra restorasyon

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Trabzon'da 2013'te müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camisi 56 yıl sonra restorasyona alınıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın freskleri için uygun bir çözüm üretti. En az müdahale mantığıyla tablolar ve hat levhaları dizayn ederek fresklerinin kapatılması planlanıyor. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilecek ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedefleniyor. Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşıyacak. Uzun yılların ardından restore edilecek olan Ayasofya restorasyon sürecinde kısmen de olsa ziyarete açık tutulacak.Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethinin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi'nin işbirliğiyle yapılan restore çalışmalarının ardından 1964'ten sonra müze olarak hizmet vermeye başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Ayasofya'nın müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012'de sonuçlanmıştı. Dava sonucu freskleri asma tavan ve perdelerle kapatılan Ayasofya, 28 Haziran 2013'te ilk kez namaz kılınmıştı.Trabzon'daki Ayasofya, Trabzon İmparatorluğu'nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 arasında yaptırıldı. Bir manastır kilisesi olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461'de Trabzon'u fethinden sonraki yıllarda bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürüldü.