Esat Kabaklı 50. sanat yılını kutladı

Konseri izleyenler arasında, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Kabaklı, sahnede yaptığı konuşmada, konsere gelenlere ve kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Demin Cumhurbaşkanımız aradı, onunla konuştuk. O da desteğini verdi. Bu günler koşturma günleri." dedi.

Sanatçı gecede "Bil Oğlum", "Altın Hızma Mülayim", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Dağ Üstüne Dağı Koysam", "Meydanlar", "Göllübağ'a Selam", "Kirve Memi", "Bir Mucize Olaydı", "Dağlarına Kar Olurum", "Çanakkale Bugün Toz ile Duman" ve "Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez" gibi çoğunluğu kendi eserlerinden oluşan repertuvarını seslendirdi.

- YILDIRIM, KALIN VE UYSAL'DAN "BİL OĞLUM"

Adile Kurt Karatepe, İbrahim Sadri, Nurullah Akçayır ve Orhan Hakalmaz'ın da Kabalı'ya eşlik ettiği özel gecede, Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdın Karadeniz" eseri büyük beğeni toplarken salonda Türk bayrağı açıldı.

Esat Kabaklı'nın halk oyunu da oynadığı programda, "Çanakkale Bugün Toz ile Duman" ve "Bu Bayrak" şarkılarının klipleri ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Etkinlikte Binali Yıldırım Esat Kabaklı'ya çiçek ve hediye takdim ederken, Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal, konserin sonunda sahneye çıkarak "Bil Oğlum" eserine eşlik etti.

Programda ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Kabaklı'ya plaket takdim edildi.