Yeşilçam Film Günleri 15 Şubat’ta başlıyor!

Neşeli Günler'den Hep O Şarkı'ya, Süt Kardeşler'den Ah Güzel İstanbul'a, yarım yüzyıldır güzelliğini koruyan filmler, 15 Şubat- 17 Mart tarihleri arasında 7'den 70'e tüm kuşaklarla yeniden buluşacak. Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Belgin Doruk ve daha birçok değerli oyuncunun unutulmaz filmleri, her Cuma, Cumartesi ve Pazar, Beyoğlu Atlas Sineması'nda izleyenlere nostaljik duygular yaşatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'nin, 'Eskimeyen Yeşilçam Filmleri' teması ile gerçekleştireceği "Yeşilçam Film Günleri"nde film gösterimleri, Cuma günleri 19.00- 21.00, Cumartesi günleri 16.30 – 19.00, Pazar günleri ise 13.00 – 16.30 – 19.00 saatlerinde yapılacak. Komediden drama, maceradan duygusala 34 filmin gösterileceği "Yeşilçam Film Günleri"ni, öğrenci, öğretmen, engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, asker, polis, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler ücretsiz olarak izleyebilecek.

"Yeşilçam Film Günleri"nde gösterilecek filmler ise şöyle;

ŞUBAT 2019 PROGRAMI

15 Şubat Cuma

NEŞELİ GÜNLER 1978 Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen.

AİLE ŞEREFİ 1976 Adile Naşit, Münir Özkul, Itır Esen, Şevket Altuğ

16 Şubat Cumartesi:

SÜT KARDEŞLER 1976 Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit.

SENEDE BİR GÜN 1971 Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet, Hulusi Kentmen, Münir Özkul

17 Şubat Pazar:

HABABAM SINIFI 1975 Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal

NAMUSLU 1984 Ayşen Gruda, Şener Şen

LÜKÜS HAYAT (sb) 1950 Sezer Sezin, Settar Körmükçü, Halide Pişkin

22 Şubat Cuma:

GELİN 1973 Hülya Koçyiğit, Erol Günaydın

DÖNÜŞ 1972 Türkan Şoray, Kadir İnanır

23 Şubat Cumartesi:

TOSUNPAŞA 1976 Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen

TAÇSIZ KRAL 1965 Metin Oktay, Gönül Yazar, Ajda Pekkan, Ayten Gökçer

24 Şubat Pazar:

İBO İLE GÜLLÜŞAH 1966 Kemal Sunal, Gülşah Soydan

AH GÜZEL İSTANBUL (sb) 1966 Ayla Algan, Sadri Alışık

BABA KARTAL 1979 Cüneyt Arkın, Bilal İnci

MART 2019 PROGRAMI

1 Mart Cuma:

DÜĞÜN 1973 Hülya Koçyiğit, Erol Günaydın

ZÜĞÜRT AĞA 1985 Şener Şen, Erdal Özyağcılar

2 Mart Cumartesi:

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM 1975 Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin

YOKSUL 1986 Kemal Sunal, Kerem Yılmazer

3 Mart Pazar:

GARİP 1986 Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton

BİRLEŞEN YOLLAR 1978 Türkan Şoray İzzet Günay

ÇEŞME 1977 Necla Nazır, Ferdi Tayfur, Erol Taş

8 Mart Cuma:

DİYET 1974 Hülya Koçyiğit, Erol Günaydın

HABABAM SINIFI TATİLDE 1978 Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal

9 Mart Cumartesi:

HANIM 1989 Yıldız Kenter, Eşref Kolçak

KORKUSUZ KORKAK 1979 Kemal Sunal, Belkıs Dilligil, Turgut Özatay

10 Mart Pazar:

AYŞECİK'LE ÖMERCİK 1969 Zeynep Değirmencioğlu, Ömer Dönmez, Metin Serezli

GÜLEN GÖZLER 1977 Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Şener Şen

KÜÇÜK HANIMEFENDİ (sb) 1961 Belgin Doruk, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Aliye Rona

15 Mart Cuma:

ÖLÜMSÜZ KARANFİLLER 1995 Hazım Körmükçü, İpek Tuzcuoğlu

KELEBEKLER SONSUZA UÇAR 1993 Yılmaz Zafer, Haluk Kurtoğlu

16 Mart Cumartesi:

BİZİM AİLE 1975 Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan

GÖZLERİ ÖMRE BEDEL (sb) 1964 Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Ekrem Bora

17 Mart Pazar:

PAMUK PRENSES VE 7 CÜCELER 1970 Zeynep Değirmencioğlu, Salih Güney, Belgin Doruk

100 NUMARALI ADAM 1978 Kemal Sunal, Oya Aydoğan

HEP O ŞARKI 1965 Zeki Müren, Belgin Doruk