Cannes’da Türkiye gecesi!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, dünyanın en önemli film festivali olarak kabul edilen ve bu yıl 72. Kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali çerçevesinde 17 Mayıs Cuma akşamı Türk Günü Resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Festival yıldızlarının buluşma noktası olan Majestic Beach'de düzenlenecek geceye uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından davetliler katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ev sahipliğinde gerçekleşecek Türk Günü Resepsiyonu, coğrafi ve iklimsel özelliklerinin sağladığı muazzam zenginlikle, film çekimi için baştan başa doğal bir plato özelliğine sahip Türkiye'nin ve ülkemizdeki sinema olanaklarının tanıtımı açısından önemli bir platform oluşturacak.

DÜNYA SİNEMASININ KALBİ

Dünyanın dört bir yanından çok değerli yapımcıların ve sektör temsilcilerinin katılım sağlayacağı etkinlikte Yeni Sinema Kanunu ile birlikte yabancı film yapımcılarına Türkiye'de sağlanacak destekler konusunda bilgi verilecek.

Dünya sinemasının kalbi olarak nitelendirilen Cannes'da duyurulacak olan ve bugüne kadar büyük bir ilgi ve merakla beklenen yeni teşviklerle birlikte çok sayıda sinema ve dizi projesinin ülkemizde çekilmesi bekleniyor. Resepsiyonda; Türkiye'deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkanlar ile ülkemizde çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi de davetlerin beğenisine sunulacak.

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın sürdürülebilirlik temalı defilesi ile renklenecek gecede, konuklara Türk mutfağından lezzetler de sunulacak. Gece, dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Burhan Öcal'ın perküsyon şovuyla noktalanacak.