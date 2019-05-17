En ‘ikonik’ tavşan rekor kırdı

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ABD'li heykeltıraş Jeff Koons'un "Tavşan" isimli paslanmaz çelikten yapılan heykeli 91.1 milyon dolara (yaklaşık 547 milyon TL) rekor fiyata satıldı.Koons'un tavşan figürlü heykeli, Christie's müzayede evince New York'ta açık artırmaya sunuldu. Paslanmaz çelikten yapılan ve 91.1 milyon dolara rekor fiyata satılan heykel, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu. Tavşan, İngiliz ressam David Hockney'in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu. Hockney'in tablosu geçen kasım ayında 90.3 milyon dolara satılmış ve hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.Jeff Koons'un 1986 yılında yaptığı "Tavşan" heykeli Christie's müzayede evi tarafından 20. yüzyıl sanatının "en ikonik" eserlerinden biri olarak tanımlanıyor.