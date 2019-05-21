‘Sen Varsın Öğretmenim’ şarkısının sahibi veda etti

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Türkiye'deki çocuk şarkıları ve koro müziğinin efsane ismi Prof. Dr. Yücel Elmas 77 yaşında yaşamını yitirdi. TRT'de uzun yıllar boyunca çocuk şarkılarının seslendirilmesini sağlayan Elmas, birkaç nesil boyunca dillere pelesenk olan "Sen varsın öğretmenim" şarkısının da yazarıydı. 1966'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik bölümünden mezun olan Elmas, sınıf arkadaşı müzisyen eşiyle birlikte MEB bursuyla İspanya'ya gönderildi. Enstitüdeki Alman profesörün tavsiyesiyle başladığı koro şefliğini, TRT çocuk ve gençlik korolarını kurarak devam ettirdi. Uzun yıllar çocuk korosunu yöneten Elmas, birçok çocuk şarkısını da repertuvara kazandırdı. Elmas, Aydın Söke'de sevenleri tarafından dün ebediyete uğurlandı.