Ara Güler Sergisi Paris’te açıldı

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Paris'in ünlü sanat galerisi Polka Galeri'de açılan sergiye Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, diplomatik temsilciler, çok sayıda Türk ve Fransız davetli katıldı. Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir'dan Nazım Hikmet'e, Aşık Veysel'den Salvador Dali'ye, Henri Cartier- Bresson'dan Brigitte Bardot'ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer aldı. Sergide, 71 fotoğraf ile 25 porte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Büyükelçi Musa, "Bu bizim hikayemiz, gerçekten Türkiye'yi insani boyutta ve farklı bir perspektiften çok güzel anlatan ve Fransız izleyicilerin beğenisine sunulan çok kaliteli ve görkemli bir etkinlik oldu" dedi.İlki 23 Nisan'da Londra'da açılan serginin, Paris'in ardından sırasıyla Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor. Medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği "Ara Güler Sergisi" yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda sanatçının anısını yaşatacak. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretçilere dağıtılan sergi kitabı için kalema aldığı ön sözde "Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı" ifadesini kullandı.