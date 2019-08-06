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’nın nasihatleri ’ta

ASLIŞAH SARITAŞ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Alev Alatlı’nın nasihatleri Turkuvaz Kitap’ta
Yazar Alev Alatlı, tecrübelerini aktarmayı amaçladığı "Nasiahatname" serisine iki kitapla başlangıç yaptı. Ünlü yazarın, "America the Beautiful": Fesüphanallah! ve All American He-Man: Hafazanallah! başlıklı kitapları Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, yeni serisini "Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21'inci yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti" ifadeleriyle tanıttı. Kitap sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmıyor, ABD'de ve Avrupa'da yaşanan zulümlere de odaklanıyor, haksızlığa uğramış ötekilerin sesine kulak veriyor. Siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulüm de kitapta geniş yer tutuyor. Alatlı, Nasihatname I ve II'de, felsefeden sanata ve edebiyata birçok konuya dalıyor, birçok alanda terminolojinin derinliklerine iniyor ve dünya tarihinin bugüne dek saklanan pek çok karanlık noktası aydınlatılıyor.
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Alev Alatlı’nın nasihatleri Turkuvaz Kitap’ta
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