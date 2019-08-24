Kozmetik nasıl yazılır? Kozmatik mi, kozmetik mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kozmetik'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler kozmetik nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı kozmetik mi, kozmatik mi?

KOZMETİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kozmetik'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Markete gittiğimde kozmetik ürünleri hep dikkatimi çekiyor.

Kozmetik ürünlerine olan ilgim hiç azalmadı.

Kozmetik ürünlerindeki indirimler nedeniyle market dolup taşmıştı.