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nasıl yazılır? Kozmatik mi, kozmetik mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı kozmetik mi, kozmatik mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:14
Kozmetik nasıl yazılır? Kozmatik mi, kozmetik mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kozmetik'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler kozmetik nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı kozmetik mi, kozmatik mi?

KOZMETİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kozmetik'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Markete gittiğimde kozmetik ürünleri hep dikkatimi çekiyor.

Kozmetik ürünlerine olan ilgim hiç azalmadı.

Kozmetik ürünlerindeki indirimler nedeniyle market dolup taşmıştı.

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