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Teneffüs nasıl yazılır? Tenefüs mü, teneffüs mü? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Teneffüs nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı teneffüs mü, tenefüs mü? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 17:16
Teneffüs nasıl yazılır? Tenefüs mü, teneffüs mü? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında teneffüs yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''teneffüs'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler teneffüs nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı teneffüs mü, tenefüs mü?

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''teneffüs'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TENEFFÜS DOĞRU YAZILIŞI

Bu teneffüs arkadaşlarım ile oyun oynayacağım.

Teneffüs zilini çok az duyuyoruz.

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