Teneffüs nasıl yazılır? Tenefüs mü, teneffüs mü? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında teneffüs yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''teneffüs'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler teneffüs nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı teneffüs mü, tenefüs mü?

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''teneffüs'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TENEFFÜS DOĞRU YAZILIŞI

Bu teneffüs arkadaşlarım ile oyun oynayacağım.

Teneffüs zilini çok az duyuyoruz.