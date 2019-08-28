Sakit Mammadov’un Türkiye’deki en kapsamlı sergisi 5 Eylül’de açılıyor

Azerbaycan ve Türkiye arasında asırlardır süren kardeşlik ilişkisini ekonomiden sosyal ve kültürel alana da taşımaya devam eden SOCAR Türkiye, sanata desteğini Sakit Mammadov'un İstanbul'daki sergisiyle sürdürüyor. Azerbaycan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Sakit Mammadov'un "Opalizm" adlı sergisi 5 Eylül - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'daki Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Beş Kubbe salonunda ziyaret edilebilecek. SOCAR Türkiye'nin sponsorluğunda ve Murat Pilevneli'nin danışmanlığında düzenlenen; bir ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek sergide 160'ın üzerinde eser yer alıyor. Portre resimlerindeki özgünlüğüyle dikkat çeken sanatçının, sergisiyle eş zamanlı olarak sanatını ele alan kitabı da yine SOCAR Türkiye'nin desteğiyle okurlarla buluşuyor.

'EKONOMİYE VE TOPLUMA DEĞER KATIYORUZ'

Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olarak, yatırımlarını sadece ekonomi alanına değil sosyal ve kültürel alana da yaptıklarını ifade eden SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, "Bizim için her iki ülkenin sadece ekonomisine değil toplumuna da sanatsal ve kültürel anlamda değer katmak çok önemli. Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak değerlerini yaşatmak ve bu kalıcı değerleri daha ileri noktalara taşımak için önemli projelere imza atıyoruz. Bu kapsamda Azerbaycan'ın yaşayan bir efsanesi olarak bilinen, eserleri ile sanat dünyasında bir çığır açan böyle kıymetli bir sanatçıya destek vermekten, eserlerini Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mammadov'un bu sergisine katılacaklar; ilham verici, sıra dışı karakterlerin resmedildiği eserlerle başka dünyalara yelken açma ve sanatın ihtişamını hissetme fırsatını bulacak" dedi.

SOCAR Türkiye'nin sponsorluğundaki projenin danışmanı Murat Pilevneli ise SOCAR Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki desteklerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıllarda pek çok sergiye destek olan ve ev sahipliği yapan SOCAR Türkiye, ülkemiz sanat hayatına katkısını her geçen gün daha da çoğaltarak sürdürecek. Yine SOCAR Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen 'Opalizm' başlıklı bu sergi, modern Azerbaycan resminin en önemli isimlerinden Sakit Mammadov'u Türkiyeli sanatseverlere tanıtıyor. Işık ve rengi son derece dengeli bir biçimde kullanan Mammadov'un resminde şiirselliğin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu sergide geçmişten bugüne üretimlerini bir araya getirerek sanatçıyı her yönüyle ele alıyoruz."

Birçok uluslararası ödülün sahibi

Sakit Mammadov, Azerbaycan Devlet Ressamı Ödülü, Rusya İmparator Ressamlık Akademisi madalyonu, Leonardo Da Vinci madalyonu, Mozart madalyonu, Dünya Ressamlık Akademisi madalyonu, Avrupa onur nişanı ve İtalya altın madalyonunun da aralarında bulunduğu birçok uluslararası ödülün sahibi. Azerbaycan'da 'yaşayan miras' olarak tanımlanan sanatçı ayrıca Opalizm tarzının yaratıcısı olarak biliniyor. Sanatçının, adını Sanskritçede kıymetli taş anlamına gelen 'upala' sözcüğünden alan opal taşından esinle yarattığı Opalizm'de rengin vurgulandığı bir anlayış söz konusu. İçinde barındırdığı renklerden ötürü 'gökkuşağı taşı' olarak da nitelendirilen opal taşının ışıltısını tuvalin yüzeyine taşıyan Mammadov'un eserleri, pek çok ülke politikacılarının özel koleksiyonlarında yer alıyor. Sanatçı, bugüne kadar Azerbaycan ve Türkiye dışında Rusya, Belarus, Avusturya, Polonya, İsveç, Ukrayna, Almanya, Mısır, Avustralya, Fransa, İtalya, Singapur ve Belçika gibi birçok ülkede sergi açtı. Eserleri Moskova, St. Petersburg, Bakü, Türkiye ve Vatikan'ın pek çok müzesinde de sergileniyor.