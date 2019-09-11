Tarihin 5 önemli mimarından İstanbul'da 5 görkemli eser!

Mimar Sinan – Süleymaniye Camii

Koca Mi'mâr Sinân Âğâ 29 Mayıs 1489, Kayseri Ağırnas'da dünyaya gelen Mimar Sinan 17 Temmuz 1588'de İstanbul'da vefat etmiştir. Osmanlı'nın en önemli baş mimarı ve inşaat mühendisidir. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapmıştır.

Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır.