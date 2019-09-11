Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Tarihin 5 önemli mimarından İstanbul'da 5 görkemli eser!

Tarihin 5 önemli mimarından 'da 5 görkemli !

Tarih boyunca medeniyetlere ve devletlere ev sahipliği yapan ’a büyük eserler yapıldı. Bazı eserler edebiyata konu oldu. Gelin o eserleri ve o eserleri üretenleri hep beraber öğrenelim…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 16:49
Tarihin 5 önemli mimarından İstanbul'da 5 görkemli eser!

Mimar Sinan – Süleymaniye Camii

Koca Mi'mâr Sinân Âğâ 29 Mayıs 1489, Kayseri Ağırnas'da dünyaya gelen Sinan 17 Temmuz 1588'de 'da vefat etmiştir. Osmanlı'nın en önemli baş mimarı ve inşaat mühendisidir. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapmıştır.

Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 yapmıştır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihin 5 önemli mimarından İstanbul'da 5 görkemli eser!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN