İBB’nin sansürlediği oyunlar ‘perde’ diyecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nda şimdiye kadar sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey', Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ile İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar (Gazale) adlı tiyatro oyunlarını yeni sezon repertuvarından çıkardı. Yapılan uygulama, üç oyunun da muhafazakar isimler tarafından kaleme alınan oyunlar olması dolayısıyla CHP'li belediyenin sansürüne uğradığı yönünde tepkilere yol açmıştı.

Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarından çıkarılan oyunlar kapalı gişe oynuyordu

İBB Şehir Tiyatroları'nın repertuarından 'tasarruf' gerekçesi öne sürülerek çıkarılan tiyatro oyunları Sancaktepe'de sahnelenecek. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, önceki gün Sancaktepe Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "İBB'nin repertuvarından çıkardığı Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'ya ait oyunlar Sancaktepe'de sahne alacak" açıklamasında bulundu. İBB'nin sahnelemek istemediği üç oyun önümüzdeki dönemde Sancaktepe'de sanatseverlerle buluşacak.