"Her şehrin bir kültürü vardır"

"SANCAKTEPE'DE TİYATROYU CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Belediye Başkanı Döğücü, tiyatro, sinema ve konser gibi etkinliklerin toplumun her kesimini bir araya getirdiğini belirterek, "Sancaktepe'de tiyatroyu canlandırmak istiyoruz. Bizim gençlerimizin tiyatro izlemesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sancaktepe'de sahne alacak tiyatro oyunlarına ilişkin görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Döğücü, "Kendilerinden tiyatro desteği ve oyun desteği istedik. Gençlerimize yönelik oyunları burada sahneleyebileceğimizi söyledik." dedi..

Şeyma Döğücü, tiyatronun, sinemanın ve müziğin, sayfalarca yazı ya da saatlerce konuşmayla anlatılamayacak birçok şeyi, bir cümle, bir sahne veya bir melodiyle herkese anlatabildiğine dikkat çekti.

"KÜLTÜR ÇALIŞMALARINA HER ZAMAN ÖNEM VERDİK"

Sancaktepe Belediyesi olarak kültür çalışmalarına her zaman önem verdiklerini vurgulayan Döğücü, şunları aktardı:

"2009'da kurulmuş bir ilçe belediyesiyiz. O günden bugüne kadar ciddi anlamda kültürel çalışmalarımız oldu. Biz de arttırarak devam edeceğiz çünkü milli kültürümüzün sanatımızın burada yerleşmesi, yeşermesi bizim için önemli. Genç nüfusumuz çok fazla. Gençlerimize geçmişten gelen kültürü aktarıp geleceğe doğru uzanan bir köprü olmalarını istiyoruz."