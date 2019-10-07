“Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” için geri sayım başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt Üniversitesi, AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt üniversitesi rektörü Prof.Dr. Murat Erman'nın katkılarıyla Anadolu Kültür Sanat Meclisi'nin organize ettiği 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Siirt'te düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümü için filmler toplanmaya başlandı.

Birinci seçilen filmin eser sahibine 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL üçüncüye 5000 TL verilecek. Bunların dışında iki eser sahibine de özel ödül verilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin program içeriği belli olmaya başladı.

Kendi alanlarında birer duayen olan isimlerin katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, 11- 15 Kasım tarihlerinde Siirt'te düzenlenecek olan festivalde yer bulacak.

Siirt için şehre büyük bir katkı sağlayacak festival, kısa film yarışması ve gösterim etkinliklerinin yanı sıra sinemacılarla izleyicileri bir araya getiren etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 5 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında öğrenciler ve halk hayranı olduğu kişilerle bir araya gelme şansını yakalayacak.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin yarışma bölümüne başvurular da devam ediyor. Toplam 5 filmin ödüllendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 3 Kasım olarak belirlendi. Kısa film yarışmasına başvuru yapacak film yapımcıları ve etkinliklerin detaylarına ulaşmak isteyenler festivalin web sitesi olan siirtfilmfestivali.com adresini takip edebilirler.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Ömer Uğur (Yönetmen-Ana Jüri Başkanı)

İlhan Şeşen ( Oyuncu-Ses sanatçısı)

Engin Öztürk ( Oyuncu - Süpervizör)

Hakan Haksun ( Senarist)

Bülent Bilgiç ( Oyuncu)

Jale Atabey ( Yönetmen)

Erkan Bektaş ( Oyuncu)

Süleyman Civliz (Yönetmen)

Sermin Hürmeriç (Oyuncu)

Vadullah Taş ( Yazar)

Serhat Akcan ( Tarihçi)

Canan Kaya (Gazeteci)

Tümay Özokur ( Cast Direktörü)