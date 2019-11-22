İrfan Kangı üç oyunla sahnede

Yazıp, yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı 'Kadın Kafası' iki sezondur sahneleniyor.

Yönettiği ve rol aldığı başka bir oyun; Haldun Dormen'in uyarladığı 'Kaç Baba Kaç' üçüncü sezonunda.

Kangı, yeni sezonda aynı tempoyla devam eden oyunların yanı sıra şimdi de 'Şaşkın Aşıklar' isimli bir oyuna hazırlanıyor. Oyunun yönetmenliğini de tabii ki kendisi yapıyor.

Epizot Görsel Sanatlar çatısı altında sahnelenen oyunlar geçtiğimiz sezonlarda olumlu eleştiriler almıştı.

'Şaşkın Aşıklar'ın da en az diğer iki oyun kadar yüksek tempolu ve eğlenceli olacağını söyleyen sanatçı kendilerini yalnız bırakmayan tiyatro seyircisine teşekkür etti.

Bir Oyunu da Sahneleniyor

İrfan Kangı, ayrıca Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda sahnelenmeye başlayan 'Emlakçıyı Beklerken' isimli Türk işi komediyi yazdı. İlk kez vodvil yazdığını belirten sanatçı, gelen güzel tepkilerden oldukça memnun.