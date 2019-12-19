Göbeklitepe rekorunu 4’e katladı

BUGÜN NELER OLDU

12 bin yıllık Göbeklitepe, adeta dünyanın gözbebeği... Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Türkçe-İngilizce ve Türkçe-İtalyanca basılarak yayımlanan "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" kitabının tanıtımı ve fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Francesco Cicconi'nin "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"nin açılışı Venedik Sarayı'nda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan,YSV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ve eşi Reyhan Kalyoncu, iş insanları Bülent Eczacıbaşı, Demet Sabancı, Ethem Sancak, Feryal Gülman ve Şekib Avdagiç gibi isimler katıldı. Alpaslan, "2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin çok büyük avantajlarını gördük. 70 bin kişilik ziyaret, 4'e katlanarak 450 bine çıktı. Göbeklitepe'nin Türkiye'nin kültür, turizm ve sanat değerlerinin çok güçlü bir şekilde tanıtılmasının bir aracı oldu. Adeta rekorlar kırıldı. 2020'de bakanlık olarak Göbeklitepe ile ilgili projelere destek vermeye devam ederek bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi. Uslu "Göbeklitepe, bereketli hilal olarak adlandırılan uygarlıklara beşiklik eden bölgenin adeta kilit taşıdır" diye konuştu.