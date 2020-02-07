Şehit çocuklarının çektiği fotoğraflardan oluşan 'Şehidin gözünden' sergisi açıldı

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve Bizce Yapım tarafından organize edilen proje kapsamında bir araya gelen şehit çocuklarının çektiği fotoğraflar, İstanbul Deniz Müzesi'nde izlenime sunuldu.

Serginin açılışında açıklama yapan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, derneğin "81 il 81 hayal" mottosuyla kurulduğunu ve şehit çocuklarını hayallerini gerçekleştirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

"Vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna şehit olan kamu görevlilerimizin emanetleri olan çocukların hüzün ve mutluluklarını paylaşmak, en büyük görevimiz." diyen Kaya, şimdiye kadar 20 ilde 58 şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaya, çocukların hayallerine ek olarak şehitlerin isimlerini yaşatmak için Türkiye'nin birçok şehrinde "Şehit Kütüphaneleri" açtıklarını dile getirdi.

Şehit çocuklarının uzaktan tanıdıkları ünlü isimlerle tanışma fırsatı bulduğunu anımsatan Kaya, çektikleri fotoğrafların ise çocukların yaratıcılıklarını beslediğini söyledi.

Proje kapsamında şehit çocukları, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Kaleci Volkan Babacan, Gürkan Topçu, Ahmet Neccar, Mehmet Metin Okur ve Hilal Suerdem gibi isimlerle tanışarak fotoğraflarını çekti.