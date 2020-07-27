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ve şarkı sözleri burada! Caddelerde Rüzgar kolay akor orijinal ton

Caddelerde Rüzgâr şarkısı ile müzikseverlerin ruhunu okşamıştı. Hem amatör hem de profesyonel bir çok sanatçı tarafından Caddelerde Rüzgâr şarkısı seslendirildi. Bu şarkıyı çalmak ve söylemek isteyen vatandaşlar da ve sözlerini araştırıyor. Peki, Caddelerde Rüzgâr şarkısı nasıl çalınır ve akor dizilişi nasıl? Aşağıda, Caddelerde Rüzgar akor ve şarkı sözleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 23:05 Son Güncelleme: 27.7.2020 23:06 ABONE OL
Nilüfer Caddelerde Rüzgar akor ve şarkı sözleri burada! Caddelerde Rüzgar kolay akor orijinal ton

Türk müziğindeki efsane şarkılar arasındaki yerini alan Nilüfer Caddelerde Rüzgar şarkısı milyonlar tarafından dinlendi. Bu şarkıyı sadece dinlemekle kalmayıp aynı zamanda çalmak isteyen vatandaşlar Caddelerde Rüzgâr akor ve şarkı sözlerini araştırıyor. Aslında Caddelerde Rüzgâr gitar ile çok kolay bir şekilde çalınabiliyor. Peki, bu sevilen şarkı Caddelerde Rüzgar Akorları nasıl diziliyor? Bu başlık altında Nilüfer'e ait Caddelerde Rüzgâr akor ve sözlerini bulabilir gitarınızla kolayca çalabilirsiniz. İşte, Nilüfer Caddelerde Rüzgâr akorları...

NİLÜFER CADDELERDE RÜZGAR AKOR

Bm
Caddelerde rüzgar aklımda aşk var
F#
Gece yarısında eski yağmurlar
Bm
Şarkı söylüyorlar sessiz usulca
F#                      Bm
Özlediğim şimdi çok uzaklarda  

Bm
Deli dolu günler hayat güzeldi
F#
Kahkahalarıyla günler geçerdi
Bm
Ellerim uzanmaz dokunamam ki
F#                    Bm
Özlediğim şimdi çok uzaklarda  

Em
O da özlüyormuş benim bir tanem
Bm
Çok üşüyormuş ben olmayınca
F#                     Bm
Öyle yazıyor son mektubunda
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NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul, Cihangir' de dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım'ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu'nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Kolejinde tamamladı. Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır. Biri babasının ilk evliliğinden, ikisi ikinci evliliğinden olmak üzere Orhan, Tevfik adlarında iki abisi ve Gülsevin adında bir ablası vardır.

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Nilüfer Caddelerde Rüzgar akor ve şarkı sözleri burada! Caddelerde Rüzgar kolay akor orijinal ton
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