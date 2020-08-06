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Yayıncılığın Hasan ağabeyine veda

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Yayıncılığın Hasan ağabeyine veda
Türkiye'nin dini yayıncılık alanında tanınmış emektarlarından Hasan Başpehlivan (79) son yolculuğuna uğurlandı. Beyazıt'taki Beyazsaray Kitapçılar Çarşısı'ndaki Gonca Yayınevi'nde uzun yıllar boyunca yayımladıkları kitaplar ve fikir faaliyetleriyle camiada tanınan Başpehlivan, bir hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantina altındaydı. Cumartesi durumu kötüye giden Başpehlivan, Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ve oksijen tedavisi gördü. Önceki gece fenalaşan Başpehlivan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başpehlivan'ın cenazesi, Rami Yenimahalle Tantavizade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Yayıncılığın Hasan ağabeyine veda
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