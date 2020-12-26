Tarihi Meryem Ana Kilisesi restore ediliyor

Nevşehir'de Kahveci Dağı eteklerinde bulunan ve 1924 yılındaki mübadelenin ardından 1950 yılından sonra cezaevi olarak kullanılan 171 yıllık tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir'in en eski anıtsal tarihi yapılarından Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırılıyor.



Tarihi yapı için geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı.





Gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile birlikte ilk olarak tarihi kilisenin dış cephesi raspa yapılarak temizlenecek ve çatı onarımı yapılacak.



İç mekanlarında sonradan eklenen bölümlerin yıkılarak aslına uygun bir şekilde restore edilecek olan kilisenin duvarlarındaki fresklerde onarılarak yeniden gün yüzüne çıkarılacak.



Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen çalışmaların ardından kilise yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.



1. Abdulhamit döneminde yaptırılan ve 1849 yılında Kayseri Metropoliti Paisios tarafından ibadete açıldıktan sonra 1924 yılı mübadelesine kadar faaliyetini sürdüren kilise, bu tarihten itibaren kullanılmamış.



Meryem Ana Kilisesi, 1950 yılında "Nevşehir Cezaevi"ne dönüştürülmüş.



1983 yılında cezaevinin yeni yerine taşınmasıyla boşalan bina, o tarihten günümüze adeta kaderine terk edilmişti.



Belediye Başkanı Rasim Arı, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kiliseyi turizme kazandıracaklarını ifade etti.



Göre yolu üzerinde yaptırılan ve mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait olan belediye binasının geçtiğimiz aylarda Alan Başkanlığı olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesi sırasında gerçekleştirilen takas ile birlikte yapılan protokol gereği kilisenin restorasyonunun bakanlıkça üstlenildiğini hatırlatan Arı, "Restorasyon için yapılacak olan tüm harcamalar Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan bu çalışma ile birlikte hem şehrimiz hem de bölge ve ülke turizmi için çok önemli bir yapıyı yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.





Nevşehir il merkezine daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek için turizm yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı şöyle konuştu: "Nevşehir'in turizmden aldığı payı arttırmak ve bu sayede şehir ekonomisine ve istihdamına katkı sunabilmek için Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'in ilk etabını ve Nevşehir Kalesi'ni turizme açtık. Kısa sürede pandemi dönemine rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin ardından Meryem Ana Kilisesi'ni de turizme kazandırıyoruz. Kayaşehir'in 2. etabı tamamlandığında ve Meryem Ana Kilisesi etrafındaki projeler gerçekleştirildiğinde burası hem bölge hem de ülke turizmine önemli katkılar sağlayacak."