Dünyanın en büyük resmine 500 milyon lira

2021 Mart ayı çağdaş sanat adına mihenk taşı diyebiliriz. Önce 11 Mart'ta Beeple'ın kripto sanat eseri 69.3 milyon dolara alıcı buldu. Ardından bu hafta Dubai'de Atlantis, The Palm Otel'de düzenlenen müzayedede Guiness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en büyük tuval resmi 63 milyon dolara yani yaklaşık 500 milyon liraya alıcı buldu.

Britanyalı sanatçı Sacha Jafri'nin 2020 yılında tamamladığı ve yaklaşık 1600 metrekare büyüklüğünde olan eserinin adı The Journey of Humanity... (İnsanlığın Yolculuğu) Aslında sanatçının bu denli büyük eser yapmasındaki amaç 60'a bölerek satmak ve yaklaşık 30 milyon dolar toplamaktı. Kazandığı para ile de dijital eşitliği destekleyecekti. Ayrılan parçaların dört farklı müzayedede satılmasını hedefliyordu.

Ancak eser ilk çıktığı müzayedede Altius Gestion International Holding CEO'su Andre Abdoune tarafından tek seferde satın alındı. Ve eserden elde edilen gelirin UNISEF, UNESCO gibi yardım kuruluşlarına aktarılacağı açıklandı.

İKİ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Sanatçı, eseri Dubai Atlantis, The Palm Oteli'nin balo salonunu kendi stüdyosuna çevirerek yaklaşık yedi ayda tamamladı. Eser 300'ün üzerinde boya katmanı ve yaklaşık 1065 fırça darbesi içeriyor. Büyüklüğü ise iki futbol sahasından daha geniş. Sanatçının günde yaklaşık 20 saat çalışarak işi tamamladığı da biliniyor.

ALICILARI ARASINDA BARACK OBAMA DA VAR

Sanatçının hayır uğruna satılan ilk işi İnsanlığın Yolculuğu eseri de değil. Daha önce de pek çok kez yaptığı eserleri özellikle çocuk kurumlarına bağışlamak üzerine satışa koydu. Alıcılar arasında ise ise Baracak Obama, Eva Longoria, Paul McCartney gibi tanıdık simalar da mevcut.