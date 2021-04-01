Bu çalışma tarihe ışık tutacak! Phoenix’te arkeolojik yüzey araştırmaları başlıyor

Marmaris'te tarihi 2 bin 400 yıl önceye giden Phoenix antik kentinde ilk kez yapılacak yüzey araştırmaları kültürel zenginliği artırarak bölge tarihine ışık tutacak. Çok yönlü yapılması planlanan arkeolojik yüzey araştırmalarına sonbaharda başlanacak.

Muğla Marmaris'te, Taşlıca ve Söğüt Mahalleleri sınırlarında yer alan Phoenix antik kenti ve çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Penn Üniversitesi öğretim Üyesi Dr. Asil Yaman başkanlığındaki bir heyet tarafından arkeolojik yüzey araştırmaları gerçekleştirilecek.

İLK KEZ YÜZEY ARAŞTIRMALARI BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Yaşar Holding ve Kapurcuk'un destekleri ile Mete Şirketler Grubu ana sponsorluğunda, gerçekleştirilecek arkeolojik yüzey araştırmalarının Bozburun yarımadası tarihine ışık tutacak yeni veriler sunması bekleniyor. Phoenix antik kentinde ilk kez yapılacak yüzey araştırmaları kültürel zenginliği artırarak bölge tarihine ışık tutacak. Çok yönlü yapılması planlanan arkeolojik yüzey araştırmalarına sonbaharda başlanacak.

KÜLTÜR TURİZMİNDE PATLAMA BEKLENİYOR

Dr. Asil Yaman'dan bilgi alan ve alanda 2020 yılında incelemelerde bulunan Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Phoenix projesinin ivedilikle hayata geçmesi adına çaba gösterdiğini, Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı ve Marmaris Kaymakamı Sayın Ertuğ Şevket Altuğ'un da uzun zamandır projenin başlaması yönünde desteklerinin olduğunu belirtti. Bingöl, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan resmi izinler geldi. Beş yıl boyunca sürdürülecek saha çalışmalarının bölgenin kültür turizmine kazandırılması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Muğla'da kültür turizmi alanında yaptığımız çalışmalar ışığında daha fazla talep göreceğini bekliyoruz" ifade etti.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Dr. Yaman, Bozburun yarımadasının en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Phoenix ve çevresinde çok yönlü olarak sürdürülecek arkeolojik yüzey araştırmaları ile yöredeki beşerî tahribat altındaki somut ve somut olmayan kültürel mirasın belgeleneceğini belirtti. Dr. Yaman, "Bilim heyetinde bulunan uzmanlarla beraber kültürel miras eğitimleri, çağdaş sanat atölyeleri, antropoloji, sosyoloji ve sözlü tarih araştırmaları ile Jeofizik etütler gibi farklı nitelikteki alt programlarla eş zamanlı olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi. Phoenix projesinin bu yönüyle 'bir kültürel coğrafya okuması' niteliği taşıdığını, eklektik ve 21'inci yüzyıla uygun yeni nesil yaklaşımların bölge arkeolojisine yeni bilimsel veriler sunacağını ekledi.