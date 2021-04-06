Louvre bir tık uzağınızda

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, dünyanın en büyük sanat müzesi aynı zamanda. 2017'de 8.1 milyon ziyaretçi oranı ile dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi unvanını da elde etti. Malum Pandemi sonrası sanal müzelere ilgi arttı. Ama ilk kez müze koleksiyonunun yüzde 75'ten fazlasını sanal ortama taşıdı. Müzenin güncellenen internet sitesinde yaklaşık 500 bin eserin yüksek çözünürlüklü versiyonunu görmek mümkün.





YAĞMALANMIŞ EŞYALAR DA VAR



Üstelik veri tabanına yüklediği eserler arasında 1945 yılında Almanya'da yağmalanmış ve hali hazırda ailelere verilmek için bekleyen eserler de var.





EKİM'DEN İTİBAREN KAPALI



Müze Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salgın nedeniyle yürürlüğe soktuğu önlemler kapsamında ekim ayından itibaren kapalı. Ama Nisan ayı itibari ile oluşturduğu yeni veri tabanı sayesinde sanal ortamda gezmeye açılmış durumda. Üstelik sadece eserler ve isimleri yer almıyor sanal müze turunda. Kullanılan malzemeler, yapılış tarihi, yeri gibi detaylı bilgiler de yer alıyor.





PANDEMİDE ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI



Sanal üze gezintisine rağbet olmuyordur diye düşünenlere ise Louvre ibretlik bir tablo çıkartıyor. Lakin 2020 yılı içerisinde müzenin internet sitesine 21 milyon ziyaretçi girdi. Bu 2019 yılındaki Leonardo da Vinci sergisi nedeniyle olduğu düşünülen 14 milyon ziyaretçi rekorunu bile kırdı. Daha önceki yıllarda ise sitenin yıllık ziyaretçi sayısı ortalama 11 milyon idi.