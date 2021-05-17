Guggenheim Koleksiyonundan Kandinsky satışa çıkıyor

Ünlü koleksiyoner Solomon R. Guggenheim'ın 1964'te 10 bin dolara aldığı eser Kandinsky tablosu 25 milyon dolardan satışa çıkıyor

Pandemi'nin vurmadığı aksine hareketlendirdiği sektörlerden biri de şüphesiz resim piyasası. Evde kaldıkça evin duvarlarını renklendirme fikri gelişti bu süreçte. Koleksiyonerlerin sayısı arttı. Online müzayedeler pek çok rekora şahitlik yaptı.

Ve yaz aylarında daha pek çok rekor satış gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunlardan biri de Sotheby's Londra'da 29 Haziran'da açık arttırmaya çıkacak olan Wassily Kandinsky'nin 1937 yılında tamamladığı 'Tension calmees' isimli eser. Eserin sahibi ise yardımsever, koleksiyoner, işadamı Solomon R. Guggenheim.

ABD'li işadamı aynı zamanda New York'taki Solomon R. Guggenheim Vakfı ve Solomon R. Guggenheim Müzesi'nin de kurucusu.

Tablo ünlü işadamı tarafından 1964 yılındaki Sotheby's Müzayedesi tarafından satın alınmıştı. Zira 1964 müzayedesi pek çok koleksiyonerin Rus ressamın işlerini toplamasına vesile olmuştu.

35 MİLYON DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

Resim 1964 yılındaki müzayededen işadamı tarafından yaklaşık 14 bin dolara satın alınmıştı. Haziran sonundaki arttırmada ise 25 ila 35 milyon dolar arasında bir rakama alıcı bulması bekleniyor.

REKORU 41.8 MİLYON DOLAR

Sanatçıya ait en yüksek satış 2017 yılında yine Londra'daki Haziran ayı müzayedesinde gerçekleşmişti. Painting with White Lines (Beyaz Çizgili Resim) isimli tablosu 48.1 milyon dolara satılmıştı. Yine aynı müzayedede Yeşil Ev tablosu 26.6 milyon dolara alıcı bulmuştu.

KANDINSKY VE GUGGENHEIM ARKADAŞLIĞI

Kandinsky ile işadamı Guggenheim'ın 1930'lu yıllara dayanan dostluğu olduğu biliniyor. İşadamında yaklaşık 150 adet Kandinsky tablosu bulunuyordu. Bu parçaların büyük bir kısmı işadamının vakfına ve 1959'ta New York'ta açılan Guggennheim Müzesi'ne bağışlandı.

SOYUT BİR RESİM

Açık arttırmaya çıkacak olan tablosu ressam tarafından 1930 yılında Paris'te yaşarken resmedilmiş. Kandinsky'nin renklerin gücünü keşfettiği soyut bir eser.