Zaman makinesinde yolculuk

Versus Art Project, 3 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Sabo'nun "Time Machine" sergisine ev sahipliği yapıyor. Geçmiş, şimdi ve gelecek kurgusunda temellenen sergi, sanatçının figürleri üzerinden zamanda bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

Zaman kavramının birçoğumuz için anlamını yitirdiği, bulanıklaştığı günler yaşıyoruz. Zamanı yakalayamadığımızdan ya da zamanın bir türlü akmadığından aynı anda şikayet edebilecek kadar "an"da olma/kalma mücadelesi veriyoruz. Sabo da tam bu açıdan yaklaşarak "an"dan çıkıp, zaman kavramına bütünsel bakıyor ve zaman kipleri arasında bağlantılar kurarak tek bir düzlemde birleştiriyor.

Sanatçının alışık olduğumuz fantastik ve kurgusal dünyası, Versus Art Project'teki ikinci kişisel sergisi "Time Machine"de de bizi selamlıyor. Sabo'nun eskiz defterleri ve desenlerinin kendi içindeki yolculuğu serginin çıkış noktasını oluşturuyor. Sergi kapsamında zaman ve mekanın aurasıyla kendi yaşamından parçaları kullanarak kurgusal bir döngü yaratan sanatçının hayal gücü zamanın ironisini hatırlatıyor.

HARİTALAR DA VAR

Sergiye Sabo'nun sanatçı kitabı, yağlıboya ve suluboya resimleri, seramik, video ve harita çalışmaları dahil oluyor. İnsanlık tarihinden notlar ve metinler Sabo'nun çalışmalarında sık sık karşımıza çıkan ögelerden birkaçı. Tarih, geçmiş savaşlar, başarı ve başarısızlık konuları Sabo'nun üzerine düşündüğü ve ürettiği diğer konular arasında yer alıyor.

GEÇMİŞ,ŞİMDİ,GELECEK

Sanatçının eskizlerinin bir araya gelmesinden oluşan altı edisyonlu, her birini eliyle hazırladığı, sergiye de adını veren sanatçı kitabı "Time Machine", serginin omurgasını oluşturuyor. "Time Machine", serginin yörüngesini çizen geçmiş-şimdi-gelecek üçgeninde geçmişi simgeliyor. "Time Machine"de yer alan eskizler sergideki çalışmaların da referans noktaları aynı zamanda.

İLK KEZ SERAMİK VAR

Seçkide yer alan, zafer ve başarma isteğini simgeleyen, yumruğunu kaldıran figürler (Be Back In 10 Mins) ve dövmeli figürler (Don' Give Up The Ship) zaman kapsülünden geçmişi işaret eden diğer çalışmalar. Dövmeli figürlerle diyalog kuran seramik çalışma da sanatçının ilk kez üretimde bulunduğu bir disiplin olarak sergiye dahil oluyor. Hapşırmanın hepimizde farklı anlamlara ve anksiyetelere evrildiği son bir yılda Sabo'nun hapşıran insanlar serisi (It Sucks To Be You) adeta günümüze ayna tutuyor.

ARAPÇA VE LATİNCE İSİMLER YER ALIYOR

Sanatçının sergi kapsamında yer alan 10 parçalık sulu boya serisi, farklı paralel dünyaları tasvir ediyor. Serideki eserlerin her birinin ismini de paralel dünyaları simgeleyen, Nasa'nın bulduğu yeni yıldızlara verdiği Arapça isimlerle, tıbbi aletlerin Latince adların birlikteliği oluşturuyor. Seriye eserlerle ilgili bir video eşlik ediyor.

Sergideki yürüyen figür bir evrim tasviri olarak karşımıza çıkarken "Boşa Gitti" serisi sanatçının dünyanın gidişatı, savaşlar, iklim krizi ve ekonomik sorunlara eleştirel yaklaşımını ifade ediyor. Kumaş üzerine harita çalışmasıysa tüm bu zaman döngüsüne işaret eder nitelikte.

Sanatçının insan doğasına ilişkin gözlemlerini kendi doğasıyla harmanlayarak ele aldığı "Time Machine" sergisini 3 Haziran-10 temmuz tarihleri arasında Versus Art Project'te 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.