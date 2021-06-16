Okçular Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan 'Maziden Atiye 950'inci Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması' başvuruları başladı.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce de desteklenen ve bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışma için son başvurular 31 Temmuz'da tamamlanacak. 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi etkinlikleri, bu yıl 950'inci yılını kutlayacak. Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini sanat ile yapılan çalışmalar doğrultusunda kazandırmayı amaçlayan etkinlik, kalıcılığını yaygınlaştırmak ve bu anlamda tarihsel bilginin üretimine ve geliştirilmesinde katkıda bulunmayı planlanıyor. Spor etkinlikleri ve hizmetleri kapsamında sanat ile birleştirilen bu çalışmayla tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum için Türkiye'de ve sonrasında dünyada öncü bir çalışma olan Malazgirt Zaferi kutlamaları, sanat alanında da kısa film yarışmacılarını kutlamaya davet ediyor.



Yıl sınırlanması bulunmayan yarışmada, Türk kültürü, Türk tarihi, dünya mirası, savaş-barış temaları, savaş ve spor, Türk savaş tarihi, Malazgirt savaşı, Sultan Alparslan ve Selçuklu tarihi konularından birini içermesi isteniyor. Bu kapsamda birinci olan katılımcıya 35 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL verilecek. Yarışmada ayrıca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü olarak 35 bin TL, Sultan Alparslan Özel Ödülü olarak da 35 bin TL verilecek.