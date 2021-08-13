1’inci Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması’nın ana jürisi açıklandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce de desteklenen ve bu yıl ilki düzenlenecek olan "Mâziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan I. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması"nın ana jürisi belli oldu. Sinema dünyasından önemli isimlerin yer aldığı yarışmada jüri başkanlığını Yapımcı-Yönetmen ve Senarist Emre Konuk üstlenirken, jüri ekibini Tarih Danışmanı ve Akademisyen Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Hukukçu, Oyuncu ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal ve akademisyen Dr. Öğretim üyesi Yusuf Ziya Gökçek'ten oluşturdu.



Birçok televizyon dizisi ve filmleri ile adından sıkça söz ettiren Emre Konuk yönetmenliğini başarılı bir şekilde sergilediği Çırak filmi, Yunus Emre ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin yanı sıra Kuşlarla Yolculuk, Uyanış Büyük Selçuklu, Hay Sultan gibi yürüttüğü yapımcılık işleri ile de pek çok başarılı projeye imza attı. Akademik alandaki çalışmaları ile tarih alanında etkin bir isim olan Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi gibi birçok televizyon ve film dünyasındaki tarihi yapımlara da danışmanlık yapmaya devam ediyor. Payitaht Abdülhamid, Sevda Kuşun Kanadında, Direniş Karatay yapımları içinde yer alan ve oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Bahadır Yenişehirlioğlu, roman yazarlığı ile de dikkat çekiyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü çatısı altında birçok projeye katkı sağlayan ve sinema alanın gelişimi için birçok projeye destek olan Kemal Uysal ve sinema alanında özellikle teori kısmında birçok çalışmanın içinde olan Dr. Öğretim üyesi Yusuf Ziya Gökçek jüri ekibinde yer alıyor.