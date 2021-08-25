Yeşilçam açık hava sinema günleri Fatih’te!

Fatih Belediyesi, Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'nde 30 Ağustos ile 4 Eylül 2021 tarihleri arasında açık hava sinema günlerinin başlayacağını duyurdu. Yeşilçam'dan filmlerin gösterileceği programda "Gurbet Kuşları", "Neşeli Günler", "Ah Güzel İstanbul", "Sevmek Zamanı", "Vesikalı Yarim" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi filmler gösterilecek.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Açık hava sinama günlerinin programını paylaşan Fatih Belediyesi, vatandaşlara sosyal medyadan davette bulunarak, "Büyüklerimiz gayet iyi bilir yazlık sinemaları; huzurunu ve eğlencesini. Nerede o eski sinemalar demeyin. Yıldızların altında Yeşilçam nostaljisini yaşayacağınız açıkhava sinema günleri başlıyor. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ PROGRAMI

30 Ağustos: Yönetmenliğini Halit Refiğ'in yaptığı başrollerini Cüneyt Arkın ile Filiz Akın'ın canlandırdığı "Gurbet Kuşları" sinema filmi gösterilecek.

31 Ağustos: Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerinde Sadri Alışık ile Ayla Algan'ın oynadığı "Ah Güzel İstanbul" seyirciyle buluşuyor.

1 Eylül: Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın oynadığı "Neşeli Günler" filmi de gösteriliyor.

2 Eylül: "Sevmek Zamanı" filminin yönetmeni Metin Erksan. Başrol oyuncuları ise Sema Özcan ve Müşfik Kenter.

3 Eylül: "Vesikalı Yarim" filminin yönetmeni Lütfi Ömer Akat. Başrol oyuncuları ise Türkan Şoray, İzzet Günay.

4 Eylül: "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin yönetmeni Atıf Yılmaz. Başrollerde ise Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin var.