El Ele Müzik Senfoni Orkestrası, Antik Taş Ocağında konser verdi

2021 Ocak ayında pandemiden etkilenen sanatçılara destek olmak amacıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bünyesinde kurulan "El Ele Müzik Senfoni Orkestrası", genç İtalyan-Türk şef Nil Venditti yönetiminde, Gümüşlük'teki Antik Taş Ocağında bir konser verdi. Türkiye'nin genç yeteneklerinden Viyolonist Naz İrem Türkmen ve Piyanist İlyun Bürkev konserde solist olarak yer aldılar.

El Ele Müzik Senfoni Orkestrası kuruluşundan bu yana 7 konser verdi. Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Tolga Taviş, Can Okan ve Tolga Kulak gibi İzmir'den çıkmış yetenekli şeflerimizin gönüllü olarak yer aldıkları konserlerde "Beethoven 250+1", "Vivaldi 4 Mevsim" "Muammer Sun'a Saygı" ve "Livaneli'ye Armağan" başlığını taşıyan konserler gerçekleştirildi.

GENÇ SANATÇILARA GENÇ ORKESTRA EŞLİK ETTİ

Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan kasabası Gümüşlük'te, Şef Nil Vendetti yönetiminde sahneye çıkan El Ele Müzik Senfoni Orkestrası'nın bu defaki solistleri Naz İrem Türkmen ve İlyun Bürkev idi. Solistler, genç yaşlarına rağmen Bodrumlu klasik müzikseverin büyük beğenisini topladı.

Konserde sanatçılar, W.A. Mozart, Pablo de Sarasate, G. Puccini, A. Vivaldi gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.