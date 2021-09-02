Lacivert Dergi 82’nci sayısında “İklim- Kriz mi, tehdit mi?” dosyasıyla raflarda yerini alıyor.

Dosyada Ekrem Demirli "Doğayı bencilce savunmak: Yeni bir sözleşme mümkün müdür?" isimli yazısında insanın doğa ile olan ilişkisinin bir istilaya dönüştüğünü anlatıyor. Hakkı Öcal "İstanbul üç parça iken" isimli makalesinde iklim krizinin çözülmemesi durumunda gelecek öngörülerini distopik bir şekilde ele alan bir yazı yazıyor. Mehmet Emin Birpınar "Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelesi" yazısında iklim krizi ile mücadelede ülkemizin hangi adımları attığını anlatıyor. Enis Doko "Küresel ısınma ve komplo teorileri" başlığıyla küresel ısınmanın gerçek olmadığına dair öne sürülen teorilerden bahsediyor. Birol Biçer "Ekolojik kıyametin ayak sesleri mi?" başlıklı yazısında gündemlere hâkim olan doğa olaylarını, yaşayarak hissettiğimiz hava ve iklim anormallikleri, orman yangınları gibi afetlerin aslında alarm zilleri çaldığını anlatan bir yazı yazıyor. Nagihan Haliloğlu "Bir Yaz Gecesi Rüyası" ismiyle Shakespeare'in ölümsüz eserini iklim ve mitoloji boyutuyla ele ele alıyor. Suat Köçer "İklim krizinin sınıf mücadelesi" yazısında Snowpiercer isimli iklim krizini anlatan distopik diziyi analiz ediyor. Dosyanın diğer makaleleri Tuba Kaplan'ın "Toparlanın gidiyoruz", Emine Bağcı'nın "Günah keçisi doğal felaketler mi?", Halil İbrahim İzgi'nin "İklim mültecilerini beklerken", Bercan Tutar'ın "Kapitalizmin yeni laneti: küresel ısınma ve yeşil emperyalizm", Gökhan Ergür'ün "İklimin doğurduğu yeni bir kaygı türü: Eko-anksiyete" ve Sena Subaşı'nın "İnsan elinden çıkan büyük felaketler" isimli yazıları oluyor.

Santur sanatçısı Sedat Anar, bu sayıda sokaklarda zabıtalar tarafından tartaklandığı günlerden bugün caz çalışmalarına uzanan müzik hayatını " Sokak müzisyenleri gece yanan sokak lambaları gibidir" sözüyle Lacivert'e anlatıyor. Erhan İdiz "Afganlar bu dünyaya acı çekmeye gelir" isimli yazısında köklü Afgan tarihini ve bugün göç yollarında Afgan halkının yaşadıklarını gözler önüne seriyor.

"Dünyadan Portreler-Haberler" kısımları ile zenginleştirilen dergide 3 Soru 3 Cevap bölümünde Bahçeşehir Üniversitesi bölüm birincisi Yasmin Nayal "Mülteci haberlerini yazanların insanlığı nerede?" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor. Çocuklarla Koşan Kadınlar köşesine "Muhammedî ahlakı hayata nakşeden bir anne olarak anılmayı isterim" diyen sanatçı Duygu Orak konuk oluyor.