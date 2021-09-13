Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Katliamlar ve direnişler Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:36

Katliamlar ve direnişler Surlariçi Şehir Müzesi’nde

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Katliamlar ve direnişler Surlariçi Şehir Müzesi’nde

Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserler Surlariçi Şehir Müzesinde sergilendi. Sanatçı Rakhat Saparalieva’nın tuvalinden çıkan eserler, Kıbrıs tarihinin bir daha yaşanması istenmeyen olaylarını sanatçı gözüyle geleceğe taşıyor.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk Toplumu'nun 1960'lardan sonra yaşadığı karanlık yılların bir daha tekrarlanmaması için tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, "Kıbrıs Türkleri olarak yaşadığımız bu elim olayları, nefret tohumları ekmeden, gelecek nesillere aktarmamız ulusal bütünlüğümüz ve kimliğimiz açısından son derece önemlidir. Arpalık, Ayvasıl, Muratağa, Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerin Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlanması yaşanılan tarihi gerçeklikleri geleceğe aktarmakta önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Surlariçi Şehir Müzesi'nin Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan eserleriyle örnek bir kent müzesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul, "Surlariçi Şehir Müzesi'nin zenginleştirmeye devam edeceğimiz koleksiyonları, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe bağlayacak bir köprü görevi görecektir" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Katliamlar ve direnişler Surlariçi Şehir Müzesi’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA