Katliamlar ve direnişler Surlariçi Şehir Müzesi’nde

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk Toplumu'nun 1960'lardan sonra yaşadığı karanlık yılların bir daha tekrarlanmaması için tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, "Kıbrıs Türkleri olarak yaşadığımız bu elim olayları, nefret tohumları ekmeden, gelecek nesillere aktarmamız ulusal bütünlüğümüz ve kimliğimiz açısından son derece önemlidir. Arpalık, Ayvasıl, Muratağa, Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerin Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlanması yaşanılan tarihi gerçeklikleri geleceğe aktarmakta önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Surlariçi Şehir Müzesi'nin Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan eserleriyle örnek bir kent müzesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul, "Surlariçi Şehir Müzesi'nin zenginleştirmeye devam edeceğimiz koleksiyonları, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe bağlayacak bir köprü görevi görecektir" diye konuştu.