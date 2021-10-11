Mısır için piramitler neyse Taş Tepeler de aynı anlamda

Kültür ve Turizm Bakanı
M. Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Şanlıurfa
'daki Taş Tepeler'den yenilenen AKM ve Kız Kulesi
'ndeki restorasyon çalışmalarına kadar pekçok konuda SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. "İstanbul için bir değer" yakıştırmasını yaptığı Kız Kulesi'nin "Anıt Eser" kimliğine kavuşması için çabaladıklarını kaydeden Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Galata Kulesi
işlev olarak doğru kullanılmıyordu. Yeme içme konusundan orayı ayrıştırdık, müze haline getirdik. Ziyaret sayısı 10 kat arttı. Şu anda Topkapı Sarayı
ile en çok ziyaretçi alan müzelerimizden biri.
AKM, hem İstanbullular için hem de tüm ziyaretçileri için güzel bir eser oldu.
Turizm hedefimiz 25 milyon turist 20 milyar dolardı. Eylül sonuyla 20.5 milyondan fazla turist ve 16 milyar dolara ulaştık. Muhtemelen kasım, aralık gibi de hedefimizi aşmış oluruz.
Mısır için piramitler neyse, Urfa'da bulunan Taş Tepeler aynı anlama gelecek. Bu bağlamda da favori müzeniz neresi olur derseniz Urfa Arkeoloji Müzesi
diyebilirim.
Murat Karahan
favori sanatçım. Yurt dışında da kitlesini sağlamış, çok sıkı takip ediliyor, ödüller alıyor ve opera konusunda dünyadaki sayılı tenorlerimizden biri.