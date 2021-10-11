Türk ressam Viyana’da ikinci kişisel sergisini açtı

Türk ressam Sultan Adler, ikinci kişisel sergisini Avusturya'nın başkenti Viyana'da açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün getirdiği zorluklardan esinlenerek eserlerini hazırladığını belirten ressam Adler, "Tablolarımı içinde bulunduğumuz pandemi döneminden etkilenerek yaptım. Eserlerim de bu zorlu süreçte kendisiyle baş başa kalmak zorunda kalan insanların içine kapanmış olmalarını yansıtmak istedim. Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, başları eğik olsa da güçlü duruşları ve canlı renkleriyle beni çok etkiledi. Lalelerin güzelliği kısa ömürlerinde; tablolarımda güç ve özgürlük simgesi olarak tamamlayıcı oldu" dedi.

KİŞİSEL SERGİ SAYISI 10 OLDU

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ressam Sultan Adler, 'Anadolu Gelini' adını verdiği son eserlerini pandemi dönemini geçirdiği İstanbul'da üretti. Adler'in kişisel sergisi geçtiğimiz cumartesi günü Viyana'da bulunan GPLcontemporary'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 'Das geht sich locker aus' adlı sergide en dikkat çeken eser ise 'Sissi' isimli bir yağlı boya portre. Yüzü ters lalelerle kaplı olan Sissi'nin 80 x 80 cm'ye yapılmış olan yağlı boya portresinde ömrün ve güzelliğin geçici olduğu konu alınmış. Berlin WeiBensee Sanat Üniversitesi mezunu olan Sultan Adler, bu sergisiyle kişisel sergi sayısını 10'a çıkarmış oldu.