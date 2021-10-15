Ankara’nın en büyük sahnesi açıldı

''ÇOK MODERN BİR DEVLET TİYATROLARI SAHNESİNE SAHİP OLDU ANKARA'MIZ''

Oyunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Başta Pursaklar olmak üzere bütün Ankara halkı için buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Pandemi koşullarında en uygun havalandırma sistemleri, ses sistemleri, sahne dizaynı, içyapısıyla her şey baştan sona elden geçirildi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Devlet Tiyatroları tam kapasite oyunlarını sergilemeye başladı. Kültür ve sanatta da pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinliklerden biri. Çok modern bir Devlet Tiyatroları sahnesine sahip oldu Ankara'mız. Artık bize düşen burayı düzenli olarak oyunlarla desteklemek" diye konuştu.