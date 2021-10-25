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Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:30

Gaziantep Opera ve Bale Festivali “Akdeniz Esintileri” konseri ile başladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gaziantep Opera ve Bale Festivali “Akdeniz Esintileri” konseri ile başladı

“3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali” Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi’nde seslendirilen “Akdeniz Esintileri” adlı konser ile başladı.

Orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler soprano Funda Uyanık ve tenor Cenk Bıyık'a eşlik ederek zengin bir repertuvarla seyirci karşısında oldu. Konserde sevilen yerli, yabancı şarkılar, tangolar ve türküler seslendirildi. Büyük beğeni toplayan etkinliğe seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler de yer alıyor. Bu kapsamda bugün ve yarın seçilmiş olan okullarda verilecek eğitim etkinliği ve kısa dinletiler solist soprano Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin piyanoda Rufina Usmanova Aydın eşliğinde tenorlar A. Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç tarafından gerçekleştirilecek.

Festival 26 Ekim Salı akşamı Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz Topluluğu'nun vereceği "İncesaz Konseri" ile devam edecek.

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Gaziantep Opera ve Bale Festivali “Akdeniz Esintileri” konseri ile başladı
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