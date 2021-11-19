Piri Reis’in haritası yeniden sergileniyor

DÜNYA haritacılığının en önemli eserlerinden, Piri Reis
'in 1513 yılında çizdiği dünya haritası, Topkapı Sarayı'nda uzun bir aradan sonra yeniden sergilenmeye başladı. 1924 yılında saraydaki kitaplıklar temizlenirken bulunan harita, 7 yıl sonra tescillendi. Isı, ışık ve nemden etkilenmemesi için belirli aralıklarla sergilenen haritaya ise ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. 508 yıllık haritanın ebadı 87 çarpı 63 santimetre. Haritada Avrupa
ve Afrika
'nın batı sahilleri, Atlas Okyanusu
, Orta
ve Güney Amerika
'nın bir kısmı görülüyor.