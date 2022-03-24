CSO ADA Ankara’da müzik dolu hafta

Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev'in davulda Ferit Odman ve kontrbasta Volkan Hürsever'den oluşan trio projesi Kerem Görsev Trio, çello sanatçısı Sedef Erçetin ile beraber izleyicilerine cazın zirvelerinde gezindikleri bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.
Otuz yılı aşkın müzik kariyeri boyunca caz müziğinin ülkemizde yaygınlaşmasına önemli katkılar sunan Görsev'in uluslararası eleştirmenler tarafından da büyük beğeni kazanan projesi Kerem Görsev Trio, dünyaca ünlü çello sanatçısı Sedef Erçetin ile beraber chamber jazz türünün en başarılı örneklerini 29 Mart akşamı CSO Ana Salon'da icra edecek.
AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ DEVAM EDİYOR
Orkestra Akademik Başkent, Akademik Başkent Sezon Konserleri'yle müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor. 31 Mart'ta Türkiye'nin yetenekli ve başarılı orkestra şeflerinden Can Okan yönetiminde sahne alacak Orkestra Akademik Başkent, solist bariton Caner Akgün'e eşlik edecek. Vivaldi, Haendel, Schubert, Bellini, Tosti ve Schoenberg'in eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarı yorumlayacak.
CSO JOZSEF BALOG'A EŞLİK EDECEK
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 1 Nisanda Macar şef Domonkos Heja yönetiminde, kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Jozsef Balog'a eşlik edecek. Azeri kompozitör İlyas Mirzayev'in "Gül Baba" Senfonik Şiiri'nin dünya prömiyerinin gerçekleştirileceği konserde, Ravel, Bartok ve Liszt eserleri yorumlanacak.
THE BEATLES RÜZGARI ESECEK
Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran, gelmiş geçmiş en etkili müzik gruplarından biri olarak kabul edilen The Beatles, 2 Nisan'da CSO ADA Ankara'da cazla buluşuyor. Piyanoda Rustam Rahmedov, kontrbasta Gökhan Över ve davulda Serkan Alagök'ten oluşan Rustam Rahmedov Caz Trio'nun özgün aranjmanlarla sahneye taşıyacağı unutulmaz The Beatles şarkılarını, genç ve başarılı caz vokalisti Meriç Çalışan seslendirecek.