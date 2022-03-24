CSO ADA Ankara’da müzik dolu hafta

Otuz yılı aşkın müzik kariyeri boyunca caz müziğinin ülkemizde yaygınlaşmasına önemli katkılar sunan Görsev'in uluslararası eleştirmenler tarafından da büyük beğeni kazanan projesi Kerem Görsev Trio, dünyaca ünlü çello sanatçısı Sedef Erçetin ile beraber chamber jazz türünün en başarılı örneklerini 29 Mart akşamı CSO Ana Salon'da icra edecek.