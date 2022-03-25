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Giriş Tarihi: 25.3.2022

En pahalı tablo olabilir

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En pahalı tablo olabilir
ABD'li efsanevi oyuncu Marilyn Monroe'nun tablosunun rekor kırması bekleniyor. Christie's Müzayede Evi, ABD'li ressam Andy Warhol tarafından yapılan Monroe portresini müzayedeye çıkarmayı planladığı New York'ta yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Değeri 200 milyon dolar olarak tahmin edilen portre, açık artırmada satılan en pahalı 20'nci yüzyıl portrelerinden biri olabilir. Shot Sage Blue Marilyn adlı tablo, Andy Warhol tarafından 1964 yılında yapıldı. Elde edilecek gelir, "dünyadaki çocukların hayatlarını sağlık ve eğitim programları aracılığıyla iyileştirmek" için harcanacak.
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En pahalı tablo olabilir
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